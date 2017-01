Alex Koning overleden

ROZENDAAL - Op 10 januari is de heer Alex Koning, fractievoorzitter van de Belangengemeenschap Rozendaal, overleden. Hoewel bekend was dat zijn gezondheid te wensen over liet, kwam zijn overlijden voor velen onverwacht. Alex Koning was sinds maart 2006 raadslid voor de BGR, vanaf 2014 als fractievoorzitter. Hij heeft immer zijn volle inzet gegeven voor de belangen van de gemeente Rozendaal. Hij was een overtuigd voorstander van de zelfstandigheid van de gemeente. Zijn positieve instelling heeft hem de laatste maanden geholpen zo lang mogelijk te blijven functioneren als raadslid. Zijn rustige en weloverwogen opstelling in de raad, gecombineerd met zijn humor kwam de debatten in de gemeenteraad ten goede. De gemeente Rozendaal is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de gemeente. Hij zal in de gemeenteraad gemist worden. College, raadsleden en medewerkers van de gemeente Rozendaal wensen zijn echtgenote en zijn zoons veel sterkte met dit grote verlies.