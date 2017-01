REGIO - Een flink pak sneeuw en het blijft nog liggen ook! De ski's werden op verschillende plekken voor dag gehaald, zoals bij Sportieve Evenementen in Rheden en Polysport in Dieren. Op andere plaatsen, zoals aan de Labriehof in Dieren, was de brandweer in de weer om door de zware sneeuw gevaarlijk doorbuigende takken te verwijderen. En overal waren inwoners aan de gang om sneeuw te ruimen. - foto's: Martin de Jongh