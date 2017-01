Plantsoen vernoemd naar Guus

Op woensdag 11 januari, wat zijn tachtigste verjaardag zou zijn geweest, is het plantsoen naast het Oranjeplein in Velp vernoemd naar Guus Dijkhuizen. Vrienden en bewonderaars van de markante galeriehouder namen het initiatief voor deze vernoeming.

Guus Dijkhuizen overleed in 2013. Hij was schrijver, journalist, kunstpromotor en levenskunstenaar. In Velp was hij vooral bekend als oprichter en directeur van Kunsthuis13. De laatste tien jaar van zijn leven woonde en werkte Dijkhuizen aan het Oranjeplein, waar hij Klas 5 beheerde, een Galerie voor Hedendaagse Kunst.

Toen de omgeving rond het Oranjeplein opnieuw werd ingericht, maakte Dijkhuizen zich sterk voor een ontmoetingsplek voor jong en oud op de plek waar eigenlijk flats waren gepland. Hij pleitte voor de huiskamer die er nu ligt, ontworpen door de Velpse kunstenaar Gerrit van Middelkoop.

Op deze plek, waar Guus Dijkhuizen de laatste tien jaar van zijn leven doorbracht en waar hij zich zo enthousiast voor inzette, is nu een plantsoen naar Dijkhuizen vernoemd. Burgemeester Petra van Wingerden onthulde een naambordje, samen met een aantal buurtkinderen. In het kader van de actie Ik Buurt Mee! werd van de onthulling een gezellig buurtfeest gemaakt, met sportieve activiteiten en muziek.