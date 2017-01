Oproep kandidaten Burgemeester de Bruinprijs

RHEDEN - Cultuurbedrijf RiQQ biedt beroepskunstenaars de mogelijkheid in aanmerking te komen voor de Rabo/Burgemeester de Bruinprijs 2017, de culturele aanmoedigingsprijs voor Rhedens talent. Deze prijs is bestemd voor een kunstenaar, die aan het begin van zijn of haar carrière staat en in de gemeente Rheden woont of een duidelijke binding met de gemeente Rheden heeft. Aan de prijs is een bedrag van 2.000 euro verbonden.

Tot 15 april kunnen kandidaten voor deze prijs worden voorgedragen of zichzelf opgeven. Ook kunnen suggesties worden ingediend voor een kunstmanifestatie, waarbij meerdere sectoren van kunst betrokken zijn. Prijswinnaars uit het verleden zijn onder andere Emmy Verheij, Gerrit van Middelkoop en Floor Eimers.

Kunstenaars die voor de prijs in aanmerking kunnen komen, dienen werkzaam te zijn in de sectoren muziek (instrumentaal, vocaal, directie, compositie), dans (klassiek en modern ballet, choreografie), literatuur, beeldende kunst (beeldhouwen, tekenen, schilderen, grafiek, multi-media), toneel/kleinkunst (acteren, regie, mime, cabaret, musical), film en fotografie of vormgeving (sieraden, architectuur, binnenhuisarchitectuur, industriële vormgeving).

Kandidaten kunnen worden voorgedragen bij Cultuurbedrijf RiQQ, Postbus 322, 6950 AH te Dieren. De voordracht moet vergezeld gaan van uitgebreide CV en motivatie. Het aanleveren van geluid- en/of beelddrager kan behulpzaam zijn bij de beoordeling van de kandidaten.

Neem voor meer informatie contact op met Koen van der Mark, Coördinator Productie en Organisatie, tel. 06 – 81730771 of koen.vandermark@riqq-rheden.nl.

www.riqq-rheden.nl