Initiatief dokter Thomsen: Eerste Loenense Lurvenloop

LOENEN – De eerste Loenense Lurvenloop, die werd gehouden vanaf De Groote Modderkolk, werd getrakteerd op fraai winterweer. De deelnemersgroep maakte een ‘gezonde’ wandeling door de lanen in het gebied De Vrijenberg.

Het intiatief voor deze wandeling ging uit van de Huisartensenpraktijk Loenen. Huisarts Loes Thomson-Molenaar is een groot voorstander van bewegen. Zij wil graag mensen in beweging zien te krijgen met een wandeltocht. Zij bedacht De Loenense Lurvenloop. De doelgroep die zij voor ogen heeft zijn mensen voor wie wandelen niet zo vanzelfsprekend is, maar voor wie bewegen een goede aanvulling is op de gezondheid. Zij deed een oproep bij de patiënten uit haar praktijk. Een flinke groep gaf vrijdagmorgen gehoor aan deze uitnodiging.

Na een welkomstwoord door dokter Thomson, werd vanaf de Groote Modderkolk een wandeling gemaakt van ongeveer drie kilometer langs het klompenpad. Het winterzonnetje begeleide de wandelaars op hun tocht door de eikenlanen en Peppeldreef. Onderweg kon er gezellig worden bijgepraat.

Het eindpunt van de tocht was de theeschenkerij van Verdandi op de Groote Modderkolk. Bij een kopje koffie werd even nagepraat over deze eerste loop. De deelnemers waren er enthousiast over. Thomson liet weten dat de Lurven Loop een vervolg gaat krijgen. Speciaal voor degenen die een lange afstand een bezwaar vinden, krijgt deze wandeltocht een vervolg op iedere donderdagmiddag. Er wordt dan om 14.00 uur vertrokken vanaf De Bruisbeek. De tocht zal zo'n drie kilometer lang zijn. Het eindpunt is ook weer bij de Bruisbeek, waar mogelijk afgesloten zal worden met een kort gezellig samenzijn met een kopje koffie. Daniëlle Streppel (055-5052856) neemt de leiding op zich van deze Lurventocht. Aanmelden is niet nodig en de deelname is gratis.

Personen die een flinke wandeling willen maken, kunnen meedoen met de Doorstappers, een bestaande groep, die op maandag en donderdagavond om 18.00 uur vertrekt bij het clubhuis van Loenermark. Zij lopen een afstand van ruim zes kilometer. Ook bestaat de mogelijkheid om over enkele maanden mee te doen aan de Apeldoornse Wandel Challenge.