AED voor Dorpscentrum De Brink in Loenen

LOENEN - Dorpscentrum De Brink is sinds kort in het bezit van een AED (Automatische Externe Defibrillator). De veiligheid van bezoekers en inwoners van Loenen is voor De Brink al jaren een belangrijk speerpunt. Zo worden er reeds cursussen gegeven op het gebied van bedrijfshulpverlening en EHBO.

Met de vele evenementen die het jaar rond in en om De Brink worden georganiseerd, vond het bestuur de aanschaf van een AED dan ook een logisch vervolg. De kosten daarvan zijn echter vrij hoog. Voorzitter Hans Verheul besloot daarom contact te leggen met diverse organisaties om het financiële plaatje rond te krijgen. De Dorpsraad Loenen en de Loenense Ondernemersvereniging Lomivé, bleken bereid de kosten voor aanschaf van de AED te delen met De Brink. Hierdoor werd de aanschaf spoedig mogelijk.

Na contact met de Nederlandse Hartstichting bleek dat zij bereid waren de buitenkast te leveren, waardoor de AED ook buiten de ruime openingstijden van de Brink beschikbaar is geworden. De AED heeft een centrale plek aan de buitengevel naast de voordeur gekregen en is voorzien van een cijfercombinatie. In een noodsituatie krijgt u van de alarmcentrale te horen met welke code de kast te openen is. Zo is de AED goed beschermd tegen diefstal en tegelijkertijd ook inzetbaar in een noodsituatie.

Een AED is een draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme kan herstellen, door middel van een elektrische schok. Direct starten met reanimeren en het inzetten van een AED is bij een hartstilstand van levensbelang.