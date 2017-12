Perfect adres voor sfeer in huis

HALL - Wie het huis wil aankleden met kerststukjes of andere typische decemberdecoraties, weet al jaren dat de Hallse Wintermarkt een perfecte plek is om dergelijke spullen aan te schaffen. Voordat de poort naar de kerktuin open gaat, vormt zich dan ook een menigte kooplustigen, die zich willen verzekeren van de eerste keus. Zaterdag was dat om 10.30 uur niet anders, toen de poort open ging voor de 25ste editie van het evenement dat bedoeld is om geld te verdienen voor het onderhoud van de monumentale kerk uit de 14e eeuw. Muziek, een hapje en een drankje en prima sfeer maakten dat het goed toeven was, zaterdag rond de Hallse kerk. - Foto: Han Uenk