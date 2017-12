Rob Neijenhuis opent compleet gerenoveerde schoenmakerij

RHEDEN – Zaterdag 16 december is de grote dag voor schoenmaker Rob Neijenhuis. Na enkele weken noeste arbeid wordt de geheel gerenoveerde schoenmakerij aan de Dorpstraat 66 in Rheden officieus geopend. Iedereen is van harte welkom om onder het genot van een bak koffie of kop thee een kijkje te komen nemen. Dit kan op de gebruikelijke openingstijd tussen 09.00 en 14.00 uur

De schoenmakerij aan de Dorpsstraat is al twintig jaar een begrip in Rheden en omgeving. Achterneef Sjef heeft de zaak eerst achttien jaar bestierd en de laatste twee jaar staat Rob Neijenhuis aan het roer. Rob is de derde generatie schoenmaker binnen zijn familie. Nadat Rob boven de zaak is gaan wonen werd het tijd om de schoenmakerij geheel naar zijn hand te zetten. Dit is een complete renovatie geworden van de winkel en de werkruimte en Rob is ontzettend content met het resultaat. “Het is nu écht mijn eigen winkel waarbij ruimte, openheid en transparantie voor mij de richting hebben bepaald”, aldus Rob. “Klanten kunnen nu nog beter zien wat de schoenmakerij zoal inhoudt”, vervolgt hij, “en daarbij komt véél meer bij kijken dan alleen het zetten een hak.” De stikmachines hebben daarom een prominente plek gekregen in de nieuwe zaak. Zo repareert Rob ook ritsen in laarzen, tassen en lederen jassen en doet alle herstelwerkzaamheden betreffende allerhande lederwaren, tenten en wat al niet meer. Buiten de reparaties kun je natuurlijk altijd terecht voor advies over alles wat met voeten, schoeisel en lederwaren te maken heeft. Kom kijken op zaterdag 16 december en laat je verrassen door de veelzijdigheid van de schoenmaker!