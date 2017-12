In Dieren verkocht Staatslot goed voor twee ton

DIEREN - Bij de Staatsloterij-trekking van zondag 10 december is een prijs van 200.000 euro gevallen op een lot dat verkocht werd bij Primera Chris Sloot aan het Callunaplein in Dieren. De gelukkige winnaar wordt uitgenodigd om zich met het winnende Staatslot te melden op het kantoor van Nederlandse Loterij in Rijswijk.

Dan wordt het lot gecontroleerd en kan het geldbedrag worden overgemaakt. De identiteit van de winnaar wordt niet bekendgemaakt.

De Jackpot stond bij de trekking van zondag op ruim 15 miljoen euro en viel niet. Dat betekent dat de Jackpot bij de volgende trekking op 10 januari verder oploopt naar een bedrag van 19,4 miljoen euro netto, met een valkans van 1 op 3. De eerstvolgende trekking van de Staatsloterij is de Oudejaarstrekking op 31 december.

Alle geldprijzen van de Staatsloterij worden belastingvrij uitgekeerd en uitsluitend getrokken uit de voor die trekking verkochte lotnummers.