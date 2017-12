Akkoord bij Pillopak over gelijkheid, lonen en pensioen

EERBEEK - FNV Procesindustrie heeft met de directie van kartonfabriek Pillopak in Eerbeek een cao-akkoord gesloten. De medewerkers krijgen een structurele loonsverhoging van 5 procent in drie stappen en een betere pensioenregeling. Ook komt er een onderzoek om de twee verschillende loonschalen naar elkaar toe te laten groeien en komt er een werkdrukonderzoek.

Met het bereikte akkoord is de aangekondigde staking van de baan.

Ton Neijenhuijs, bestuurder FNV Procesindustrie: "Onder de druk van een staking was de directie bereid toch meer te bieden dan daarvoor mogelijk was. Daardoor krijgen de medewerkers van Pillopak een fatsoenlijke loonstijging en worden er stappen gezet om de ongelijkheid op de werkvloer te verkleinen. Ik ben tevreden met dit resultaat en ook de leden hebben het akkoord inmiddels goedgekeurd", laat hij weten in een persbericht.

Een ander belangrijk resultaat gaat over de pensioenen. Deze eis van de FNV is ook ingewilligd. Tot 2020 wordt bijgestort in het pensioenfonds ter overbrugging van de overgangsregeling van de VUT. Ook wordt de pensioenregeling verbeterd en gelijkgesteld voor oude en nieuwe werknemers. De looptijd van de nieuwe cao van Pillopak is twee jaar en drie maanden. Neijenhuijs: "De pensioenen zijn door de afspraken op het niveau van vorig jaar teruggebracht. Ook de komende twee jaar wordt de pensioenpot normaal aangevuld, onder andere door een extra bijdrage van de werkgever van ruim een ton euro. Nu kan gewerkt worden aan echte verbeteringen in de pensioenregeling voor iedereen."