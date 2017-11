Vóórstanders van Ellecomse boerderij

ELLECOM - Een groep Ellecommers stoort zich aan de enorme negatieve publiciteit die het verplaatsen van de boerderij van de Ellecomse familie Arends krijgt. Het is daarom tijd voor een positief geluid uit hun mooie dorp, vinden zij. Vandaar dat Bernadette Hakken, Ilse Liet en Roos de Jong (foto) zaterdag met een eigen kraampje naast de tegenstanders op het Dierense Callunaplein stonden. Ze legden aan iedereen die het wilde horen uit dat ze juist erg blij zijn met de verplaatsing van twee boerderijen naar één plek. Een veilige en duurzame oplossing volgens hen. Hun motto: Veel Ellecommers zeggen Ja! voor een nieuwe duurzame boerderij!

"We hadden eerder moeten beginnen", verzucht Bernadette Hakken. "Nu is de hele discussie al enorm verzuurd en bepaald door de tegenstanders. Het woord megastal is door hen ook misbruikt. Wat er gebeurt, is dat twee veebedrijven worden samengevoegd en met hooguit dertig koeien wordt uitgebreid."

Dat levert een grote veeboerderij op, maar ook veel voordelen. Vandaar dat Hakken, Liet en De Jong in actie komen. De tegenstanders - volgens de dames ook vooral veel mensen die helemaal niet uit Ellecom komen - verzuimen de vele voordelen van de verplaatsing van twee bedrijven naar één nieuwe locatie te benoemen.

Ze sommen op: De nieuwe boerderij komt verder van de Ellecomse huizen te liggen. Het aantal verkeersbewegingen, zeker door het dorp, waar ook kinderen spelen, neemt fors af. Dit komt doordat twee boerenbedrijven samengevoegd worden. Er vindt na de verplaatsing nauwelijks nog landbouwverkeer door Ellecom zelf plaats. Minder druk op de volksgezondheid, omdat nieuwe locatie verder bij de huizen vandaan ligt. Meer ruimte voor natuur én boerenbedrijf. Kans voor mooie herinrichting van de locaties Eikenstraat 3 en Buitensingel 60 en daarmee verbetering van het dorpsaanzicht. Minder vervuiling van de bronbossen nabij Borghkeppel. Toekomstgerichte natuurvisie voor het hele gebied. Behoud van de cultuurhistorische boerenerfopzet en tenslotte: Ontwikkeling nieuwe natuur achter erf Borchkeppel en de aanleg van een poel en een natuurstrook bij Avegoor.

Volgens het drietal heeft de familie Arends veel passie voor haar dieren en gaan ze goed met haar tijd mee. "De nieuwe boerderij wordt een duurzaam en eigentijds boerenbedrijf. Als zoon Richard in de toekomst het stokje over gaat nemen is hij alweer de vierde generatie boer in de familie. De familie pacht op landgoed Middachten ruim 125 hectare grond."

Storend vinden ze het dat veel mensen van buitenaf zich over deze verplaatsing een negatieve mening hebben gevormd. Dit terwijl ze niet voldoende op de hoogte zijn van de positieve effecten en dat iedere andere optie slechter is. Bovendien, welke nadelen ondervinden niet Ellecommers nu eigenlijk? Immers ook de milieu-effectrapportage (MER) is positief over deze verplaatsing. En dat zijn ook veel inwoners van het dorp. Ze haalden al 123 steunbetuigingen op. "Van alleen maar inwoners van het dorp", aldus Bernadette Hakken. "We hebben nog veel meer handtekeningen van voorstanders, maar die komen van buiten het dorp, dus die hebben we op een aparte lijst gezet." - foto: Wencel Maresch