Ouders en leerlingen wisselen een dag van plek

ROZENDAAL - Woensdag 15 november houdt Het Rhedens Rozendaal een ouder-leerling-wisselochtend. Ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar-1 mogen die ochtend de plaats van hun zoon of dochter innemen. Dit kan voor één lesuur, een aantal lesuren of gedurende de hele ochtend. Ouders maken tijdens deze dag op een bijzondere manier kennis met de dagelijkse schoolpraktijk

Op de ouder-leerling-wisselochtend stap je als ouder letterlijk een dag in de schoenen van je kind. In elke les is één persoon aanwezig: één van beide ouders of de leerling zelf. Er zit dus een mengeling van leerlingen en ouders in de klas.

Het is een gewone schooldag, dat betekent dat het huiswerk is gemaakt, bij voorkeur door de ouder of leerling die meedoet. Er wordt gebruik gemaakt van de studieplanner. Aan het eind van de les worden zo nodig afspraken gemaakt over toetsen en wordt huiswerk opgegeven. Degene die in de les aanwezig is, noteert dat. Uiteraard gelden op deze dag ook de normale schoolregels: te laat zijn bijvoorbeeld, betekent een briefje halen bij de receptie. Na afloop overleggen ouders met hun kinderen over de lessen die zijn overgenomen, zodat de leerling vervolgens weer goed voorbereid op school komt.

Ook tijdens de ouder-leerling wisselochtend is het belangrijkste doel: kennis vergaren en toepassen. Door verschillende docenten en verschillende opdrachten, ontwikkelen onze leerlingen kennis en ideeën en leren zij om buiten de geijkte kaders te denken. Deelnemende ouders zullen dit ervaren in samenwerking met medeleerlingen en met je docenten.

Na de ouder-leerling-wisselochtend weten ouders een stuk beter hoe het reilt en zeilt op school, bij wie hun kind zoal in de klas zit en waar of met wie zij pauze houden. Schoolverhalen waarmee de leerling thuis komt, krijgen zo een extra dimensie.

Het Rhedens is een algemeen bijzondere scholengemeenschap voor iedereen. Het doel van ons onderwijs is leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving, én bijdragen aan hun persoonlijke vorming. Alleen een diploma halen vinden we niet genoeg. We willen dat de leerling zijn talenten maximaal ontplooit en zich ontwikkelt tot een betrokken, sociale en zelfbewuste deelnemer aan de samenleving. Daarom is ons motto ‘leren, ontplooien, samenleven’.