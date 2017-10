Groots Polman Opticiens Eyewear Event in Arnhem

ARNHEM / VELP - Polman Opticiens, waar Focus Optiek in Velp onder valt, houdt zondag 22 oktober van 11.00 tot 18.00 uur een groots Polman Opticiens Eyewear Event in de Eusebiuskerk in Arnhem. Mariëtte Flipse van Focus Optiek: “Op deze manier kunnen we een ontzettend groot aanbod brillen aanbieden, waaronder dames-, heren- en kinderbrillen en zonnebrillen.

De kerk staat vol met 25 stands waar duizenden unieke brillen worden aangeboden. Wij kunnen normaalgesproken nooit zo groot inkopen zoals onze leverancier het aanbiedt. Met het Event in Arnhem kunnen we wel het hele aanbod presenteren”. Het brillen-evenement vindt voor de eerste keer plaats. Topmerken zijn aanwezig, waaronder Cartier, Bentley, Gucci, Ray-Ban en Adidas.

De optiekspecialisten vertellen graag meer over de dyslexiebril en de werking hiervan. Ook is er een presentatie van een bril voor blinden en slechtzienden. Deze bril kan gedrukte tekst voorlezen en gezichten herkennen. Contactspecialisten informeren bezoekers graag over diverse contactlenzen, waaronder de nachtlens. Deze lens kan direct ter plaatse worden aangemeten. Brillen kunnen direct worden aangeschaft, maar de oogmeting vindt altijd nog bij de opticien in de winkel plaats met de specifieke meetapparatuur.

Polma Opticiens wil voor de stichting Emefa graag een nieuw record vestigen. Daarom wordt bezoekers gevraagd hun oude brillen in te leveren op deze dag. Dan zorgt Polman opticiens ervoor dat deze een nieuwe bestemming krijgen in Ghana.

En wie zich bij binnenkomst in de Eusebiuskerk aanmeldt, maakt kans op een vakantiecheque ter waarde van 250 euro.

www.polmanopticiens.nl

Focus Optiek

Emmastraat 21

6881 SN Velp