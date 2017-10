Figuranten in stijl naar Kerstmarkt

DOESBURG - Ook dit jaar heeft de grote Kerstmarkt in Doesburg weer een échte Hanze-uitstraling. De sfeervolle, oude binnenstad is een prachtig decor om je een dag lang te wanen in een winterland van toen. Het organiserend comité is er klaar voor en heeft zich opnieuw in prachtige Hanzekleding mogen steken, bij de Hanzenaaisters in Doesburg.

Wie dit ook wil, kan zich aanmelden om één dag mee te spelen op de Kerstmarkt. Gekleed in een handgemaakt kostuum dat geleend kan worden vanuit de voorraadkelder van de Hanzenaaisters. Ook nu hebben de ijverige dames hard gewerkt om naast alle bekende zomerse klederdracht van de jaarlijkse Hanzedag, tientallen nieuwe winterse kledingstukken te ontwerpen en te maken. Aanmelden als figurant voor één dag kan via kerstmarktindoesburg@gmail.com. Het uitzoeken, passen en reserveren kan op twee momenten: donderdagavond 23 november van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 25 november van 09.00 tot 12.00 uur. De 'schatkamer' van de Hanzenaaisters zit in de kelder van IJsselzicht, aan de Van Brakellaan 54 in Doesburg. Figuranten zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen en terugbrengen van de kleding.

De Kerstmarkt in Doesburg is dit jaar op zaterdag 9 december van 10.00 tot 20.00 uur. Het spijsplein is dit jaar een nieuw onderdeel van de markt. Een plein voor de grote en kleine trek.