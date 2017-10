Bronckhorst eerste Achterhoekse gemeente met groei woningen

BRONCKHORST - Jaarlijks wordt de Woningmarktmonitor Achterhoek opgesteld. Uit de monitor blijkt dat voor de periode 2017 tot 2025 enige ruimte begint te ontstaan in de woningaantallen van de gemeente Bronckhorst. Wethouder Arno Spekschoor van Volkshuisvesting: “We zijn de eerste Achterhoekse gemeente waar weer wat ruimte in woningaantallen ontstaat. Dit is het resultaat van ons strakke woonbeleid en het vasthouden aan de afspraken uit de Achterhoekse woonvisie. Daarnaast trekt de huizenmarkt aan in Bronckhorst. Huizen die jaren leeg stonden worden verkocht. Een gunstige ontwikkeling, die we kunnen gebruiken voor het oplossen van ruimtelijke knelpunten in onze gemeente.”