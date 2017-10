Met lege flessen het Repair Café Dieren steunen

DIEREN - Bij de Coop op het Callunaplein in Dieren steunen klanten vanaf 1 oktober het Repair Café Dieren met één druk op de gele knop van de statiegeldmachine. Bij het inleveren van lege flessen kan men kiezen om het statiegeld te doneren aan een goed doel. Van 1 oktober tot 1 januari is dat het Repair Café Dieren.

De statiegeldactie van de Coop bestaat al langer, maar de goede doelen zijn nu lokale organisaties en niet grote landelijke organisaties. Het Repair Café Dieren is de tweede lokale organisatie die nu met statiegeld te ondersteunen is. Het Repair Café in Dieren draagt een steentje bij aan duurzaamheid door zoveel mogelijk apparaten, kleding en dergelijke te repareren. Het RCD doet dit voor iedereen die met kapotte spullen langskomt tijdens de openingstijden: elke tweede zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 in De Oase in Dieren.