Mélynas schenkt straatkorven

BRUMMEN - Korfbalvereniging Mélynas heeft onlangs aan ad interim directeur De Groot van de oecumenische school aan de Meengatstraat in Brummen twee straatkorven overhandigd voor de schoolkinderen van zowel Expeditie 24/7 als de Oecumenische School.

Gerjan Bleumink van KV Mélynas heeft een aantal jaren terug een plan gepresenteerd aan de Rabobank Noord en Oost Nederland om in Brummen/Oeken en Leuvenheim hufterproof korbalpalen te plaatsen bij scholen en/of op pleintjes. Helaas kreeg de vereniging niet voldoende stemmen, maar na een verloting kwam toch een leuk bedrag beschikbaar voor de toekomst.

4 Oktober was het zover, en werden twee palen officieel overgedragen aan de school. Gerjan gaf in zijn openingswoord ten overstaan van groep 6/7 en afgevaardigden van de school kort uitleg over de mogelijkheden van de straatkorven voor de nieuwe clusterschool aan de Meengatatraat. Meer bewegen voor de jeugd is een hot item, waarbij het korfbalspel ook het samenspel tussen jongens en meisjes bevordert. Naast het aanbieden van de twee korven werden ook een aantal korfbalballen overhandigd.

De heer De Groot bedankte Mélynas voor zowel de korven als de ballen en sprak de hoop uit dat de wijk De Elzenbos en de nieuwe scholencluster voor de toekomst een potentiële groeimarkt voor de vereniging mag worden. Na het officiële deel verzorgde Remco Brand voor de leerlingen een clinic, waarbij scoren en samenspel het motto was. De kinderen waren erg enthousiast en veel te snel was de tijd voorbij en moesten de leerlingen weer verder met hun dagelijkse schoollessen.