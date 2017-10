First Lady Ladies Night TC Eerbeek

EERBEEK - Op woensdag 27 september vond de Ladies Night plaats bij TC Eerbeek, gehouden door en voor de dames van de tennisclub uit Eerbeek. Dit jaar werd deelgenomen door 24 dames. Het thema van de avond was Wimbledon chique. De dames hadden zich goed aan de dresscode gehouden en droegen witte tenniskleding. Voor de dame die het beste aan de dresscode gehouden had, was een mooie prijs beschikbaar gesteld door sponsor First Lady. Monique Brinkman was de gelukkige winnares.

Na een openingswoordje door de organisatie werd een glaasje champagne gedronken (aangeboden door Gall & Gall Eerbeek). Ook Wilkin van Leuken van Racketsport Apeldoorn was aanwezig en hij vertelde de aanwezige dames het een en ander over rackets en bespanningen. Schoonheidssalon De Keizerin uit Eerbeek was aanwezig om de nagels van de dames te lakken met gellak.

Rond 19.00 uur konden de wedstrijden beginnen. Uitslagen werden niet doorgegeven, want het motto van deze avond was elkaar leren kennen en samen tennissen en dan is de uitslag niet belangrijk. Tussendoor werd de inwendige mens niet vergeten en waren er diverse drankjes en hapjes. De avond werd afgesloten met een verloting waarbij prachtige prijzen te winnen waren en alle dames ontvingen een prachtige sjaal van First Lady.