Walking football en Bowls in Doesburg

DOESBURG - Sportpark Doesburg start komende week met Walking football en Bowls. De eerste twee sessies zijn gratis. Daarna kan wekelijks tegen een kleine vergoeding worden gespeeld.

Op dinsdag 18 september kunnen 60+'ers kennismaken met Walking football. Deze sport is een uit Engeland overgewaaide variant van het voetbalspel en is speciaal bedoeld voor 60+'ers. De regels zijn afgestemd op de fysieke mogelijkheden van deze doelgroep. Sportiviteit en gezelligheid staan voorop. De kennismaking op 18 september begint om 9.45 uur met een kop koffie op het sportpark aan de Oranjesingel. Voetbalschoenen of gewone sportschoenen kunnen meteen worden meegenomen. Na de eerste twee sessies kan walking football wekelijks op dinsdag- of woensdagochtend op het sportpark worden beoefend tegen een kleine vergoeding.

Op woensdag 19 september maakt Sportpark Doesburg weer een start met Bowls. Dit is een traditionele Engelse precisiesport, waarbij de spelers (individueel of in vrij te formeren teams) moeten proberen om vier afgeplatte rolballen zo dicht mogelijk bij een doelbal te krijgen. Het spel heeft veel weg van jeu de boules, maar is wat afwisselender en qua techniek en tactiek ook wat uitdagender. Kracht is echter niet vereist, zodat het spel uitermate geschikt is voor iedereen die ook op gevorderde leeftijd gezellig actief wil zijn in de buitenlucht. Bowls wordt bij Sportpark Doesburg gespeeld op speciale matten van kunststof met afmetingen van dertig bij vier meter. Het spel kan worden gespeeld in het voorjaar, in de zomer en in het najaar.

De eerste sessie van Bowls op het sportpark aan de Oranjesingel is op woensdag 19 september vanaf 9.45 uur.

Wim Egbertzen, tel. 06 - 24973974