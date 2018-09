Victor Steeman naar WK Supersport 300

LATHUM / ASSEN - Victor Steeman uit Lathum kende twee lastige races in de IDM Supersport 300 op zijn thuiscircuit in Assen. Steeman verloor hierdoor de leiding in het kampioenschap aan Toni Erhard. Er was ook goed nieuws, want Steeman mag aanstaand weekend van start met een wildcard in de World Supersport 300 op Portimão in Portugal.

Victor Steeman begon met een voorsprong van vier punten in het IDM Supersport 300 kampioenschap op de Duitser Toni Erhard aan zijn thuisraces op het TT Circuit Assen. Steeman vocht in de eerste race samen met concurrent Erhard en Dion Otten voor de overwinning. Helaas kreeg Steeman in de slotfase te kampen met een vermogensprobleem, waardoor er niet meer in zat dan een derde plaats.

In de tweede manche had Steeman zowel pech als geluk. In de beginfase van de race kwam de KTM-coureur, die begeleid wordt door Hans Smees, ten val en nam Otten mee in zijn crash. Steeman kon zijn motor weer oppakken en had veel geluk toen niet veel later er een rode vlag kwam. De race werd herstart en Steeman wist vanuit het achterveld naar een tweede plaats achter Erhard te rijden. Steeman heeft wel zijn leidende positie in het klassement verloren en kijkt nu tegen een achterstand van tien punten aan met nog twee wedstrijden te gaan.

Voordat de laatste IDM-races in Hockenheim verreden gaan worden, mag Steeman eerst aanstaand weekend nog zijn debuut maken in het World Supersport 300 kampioenschap in Portimão. Steeman mag bij het KTM Fortron Racing Team de geblesseerde Koen Meuffels vervangen. Het Portugese circuit is nieuw voor Steeman, dus het zal zeker wennen worden. Wel wil Steeman er alles aan doen om zich in de kijker te rijden in het wereldkampioenschap.

Foto: Henk Teerink