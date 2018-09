Sleutel voor schatkist

SPANKEREN - Al decennia lang vroegen de mensen in Spankeren zich af wat er toch in de zeventiende-eeuwse schatkist zat die in de kerk van Spankeren staat; er was geen sleutel van beschikbaar en hij zat op slot. Ook was in geen enkel archief te vinden wat de inhoud van de kist was: Documenten? Zilveren bekers? Of slechts muizenkeutels? Nu is het dan eindelijk duidelijk geworden: een lege geldkist.

In de aanloop naar Open Monumentenweekend besloot de Stichting Dorpskerk Spankeren om de kist te ontsluiten. "Onze nieuwsgierigheid naar de inhoud van de kist was in de loop van de jaren gewekt", vertelt Bretta van Middelkoop van de stichting. "Niemand kon eigenlijk zeggen wat er in de kist zat. Zo ontstond de gedachte om hem bij een officiële gelegenheid te laten open. Dat werd Open Monumentendag." De stichting schakelde de hulp in van sleutelspecialist Adema uit Zutphen. Die kon na enig onderzoek een passende sleutel maken. Het openen van de kist was een gedenkwaardig moment voor de kerk en de stichting. Van Middelkoop: "In de kist bleek een kleinere kist te zitten. Daar zat wel een sleutel in. Maar dat kistje bleek leeg. Verder zat er in de rechterkant van kist een mogelijkheid om documenten op te bergen."

De stichting had er al rekening mee gehouden dat de kist leeg zou zijn. "De firma Adema vertelde dat bij het ontsluiten van dit soort kisten 95 procent leeg is. Er staan soortgelijke kisten in kerken in Zutphen, Zwolle en Broek in Waterland. En in de Domkerk in Utrecht is ook een rijkbeschilderde schatkist uit de zeventiende eeuw te vinden", aldus Van Middelkoop.

Ook al zat er dus geen echte schat in de kist, toch is er niet alleen maar teleurstelling, vertelt Van Middelkoop. "Je kijkt nu anders naar de kist dan je aanvankelijk deed. Het gaat meer tot de verbeelding spreken. En we horen nu ook meer verhalen erover. Hij komt uit de zeventiende eeuw; het is een museale kist. De binnenkant is rood. Amateurhistoricus Ton Elzebroek heeft verteld dat de rode binnenkant van de geldkist beschilderd is met meekrap. Dat was een landbouwpruduct dat vooral geteeld werd voor de rode kleurstof alizarine. Aan de buitenkant van de kist kun je aan de afbeeldingen zien dat het om een 'protestantse' geldkist gaat. Het zijn afbeeldingen van bloemen, planten en landschappen. In de katholieke traditie werden op een geldkist afbeeldingen van heiligen geschilderd."

Het openen van de schatkist leverde in ieder geval de nodige bezoekers op afgelopen zaterdag. "Iedereen vond het heel interessant en er was veel belangstelling", aldus Van Middelkoop. Zij staat op de foto samen met Jan Burgers van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO (uiterst links) en vrijwilligers rondom de kerk en stichting Hendrik-Jan van Middelkoop (tweede van links) en Henk van der Veen. De Stichting Dorpskerk Spankeren heeft als doel de kerk toegankelijker te maken voor mensen die interesse hebben in monumentale gebouw. Het gebouw wordt nog twee keer per maan gebruikt voor kerkdiensten. Verder verhuurt de stichting de kerk - waarvan de toren nog uit de elfde eeuw stamt - als trouwlocatie voor afscheidsdiensten, exposities, concerten en andere activiteiten van derden.

Foto: Han Uenk