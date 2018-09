Ellecom enthousiast over aanpak EEN

ELLECOM - Ellecom is een interessant initiatief rijker waar veel belangstelling voor is. Ellecom Energie-neutraal (EEN) is een initiatief van een enthousiaste club Ellecommers, die graag wil bijdragen aan het energieneutraal maken van Ellecom, waarbij zo veel mogelijk mensen participeren.

De energietransitie is een ingewikkeld vraagstuk waarbij samenwerking met alle inwoners van Ellecom essentieel is. Enerzijds moet er hard gewerkt worden, tegelijkertijd moet dit behoedzaam gebeuren, zowel op sociaal als financieel gebied.

EEN is een breed platform dat faciliteert en binnen Ellecom een centraal loket is voor alle vragen rond de energietransitie. EEN informeert inwoners van Ellecom, organiseert informatieavonden, onderhoudt het contact met het energieloket en Ellecoms Belang, denkt mee over aanpak en afstemming met andere initiatieven, de voortgang en dergelijke. EEN ontvangt vragen vanuit het dorp en zorgt dat die vraag (of de vraagsteller) terechtkomt bij de juiste persoon of instantie.

Op 30 augustus heeft EEN haar eerste, goedbezochte informatieavond gehouden in Nieuw Bergstein. Meer dan 120 mensen waren aanwezig om over de opzet en plannen te horen en na de pauze ook actief mee te denken in de verschillende werkgroepen. Het platform speelt in op de ideeën en initiatieven vanuit Ellecom waarvan er tevens twee werden gepresenteerd.

Het eerste gaat over Besparen, dáár is de eerste winst te behalen. Wat je niet gebruikt hoef je immers niet op te wekken. Ellecommer Piet Kamminga is ambassadeur voor het Energie Loket Gelderland Midden en voorziet de inwoners van Ellecom van informatie en kan meedenken over de verschillende mogelijkheden in een specifieke situatie. Vanuit het Klimaat-akkoord werden de hoofduitgangspunten besproken en werd gekeken naar stimulerend beleid. Via de gemeentelijke doelstellingen worden opties voor Ellecom belicht en werd gekeken naar afwegingen, besparingsmogelijkheden, benodigde investeringen en financieringsmogelijkheden en aanbevelingen om een goede basis te creëren voor de energietransitie. Om de CO2-reductie van 3,4 Megaton (49 procent) per 2030 te halen, moet er de komende jaren heel veel gebeuren met de 6 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen in Nederland. Ellecom met haar 500 woningen wil hier graag een steentje aan bijdragen.

Het tweede project betreft de oprichting van ZONPARK A348. Dit burgerinitiatief van Ellecommers Bram Hanstege en Pieter van de Berg kan rekenen op veel bijval en enthousiaste reacties. De beoogde locatie is het stukje ‘niemandsland’ tussen de op- en afrit van de A348 aan de Ellecomsedijk. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente, provincie, Liander en het Energiecollectief Rijn IJssel om de mogelijkheden te verkennen. Deze eerste gesprekken verliepen positief en er is bereidheid om mee te werken aan dit project. Het park van 5,6 hectare groot zou elektriciteit kunnen opwekken voor ongeveer de helft van de Ellecomse woningen.

In de werksessies na de pauze zijn veel goede discussies gevoerd en vragen, opmerkingen en ideeën verzameld rond een zestal overkoepelende thema’s. Deze zullen worden gerubriceerd en een aantal zal zeker op korte termijn een vervolg krijgen.

