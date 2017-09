Velp presenteert zich

VELP Onder de noemer Volop Velp dag presenteerden zowel de middenstand als het verenigingsleven zich zaterdag. Op de Overtuin maakten zo'n twintig verenigingen van de gelegenheid gebruik zich te presenteren aan het publiek. Scouts van de Velpse Woudlopers maakten een dansje met jeugdige bezoekers, maar er waren ook clubs die zich wat minder uitgelaten presenteerden.

Zo'n 25 winkeliers rolden de rode loper uit voor hun klanten en lieten ze kijken, ruiken, proeven, luisteren en meedoen aan tal van activiteiten. "En dat werd gewaardeerd", laat Jan Huurman, activiteitenregisseur van Veelzijdig Velp, weten. "We hebben een enquête gehouden onder de bezoekers en de waardering voor het evenement was - zelfs al werkte het weer allesbehalve mee - behoorlijk hoog. Ik schat de kans op een vervolg op deze eerste Volop Velp dag dan ook hoog in, al ga ik daar uiteindelijk niet over, maar de winkeliers zelf." - foto: Han Uenk