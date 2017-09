Monumentendagen op Landgoed Klarenbeek

KLARENBEEK - Ondanks de mindere weersberichten van het afgelopen weekeind, werden de beide monumentendagen bij Landgoed Klarenbeek heel goed bezocht. De bezoekers werden verrassend verwelkomd door vrijwilligers in kledij van rond 1900. De sfeer was meteen gezet, in de bijzondere ambiance van Landgoed Klarenbeek.

Bij binnenkomst waren het vooral de kleine oude houtbewerkingsmachines en foto’s die de aandacht trokken.

In De Zagerij was ‘Rembrandt van Rijn’ ofwel Henk Mulder achter zijn ezel in actie te zien en daar maakte hij een prachtig schilderij.



Dan waren er foto’s van ‘boeren, burgers en buitenlui’, gemaakt door Babette Hogervorst van karakteristieke prominente Klarenbekers. Het vakmanschap van Remco Ockhuijsen werd bewonderd. Veel belangstelling ging ook uit naar de in 1930 aangekochte schilmachine, een revolutionaire machine indertijd, waarmee dunne platen hout geschild konden worden ten behoeve van het maken van kistjes, maar ook triplexplaten. Deze kolossale machine werd draaiend getoond.

De bijna een uur durende documentaire die Bert Visser samen met Eefje Huisman maakte en Ina Visser insprak, werd een groot succes. Tijdens de wandeling zaterdag had de groep wel heel veel geluk, want de circa 60 wandelaars waren kort voor de bui binnen. Op zondag liepen zelfs zo’n 100 mee. Marianne deed op traditionele wijze, geheel op ouderwetse wijze de was bij de beek. Ook zij trok de nodige aandacht.



En in de brasserie en theetuin werd het gezellig napraten met een hapje en/of drankje. Bij Oscar Grift was ook een primeurtje te melden. De eerste Krepeltjes waren ook voorhanden. - foto: Bert Visser