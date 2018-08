DOESBURG - Vanaf 14 augustus kunnen vrouwen uit Doesburg in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar weer meedoen aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in het borstonderzoekscentrum op het parkeerterrein bij de brandweer. Het onderzoekscentrum staat hier tot ongeveer 26 september. Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.



www.bevolkingsonderzoekoost.nl