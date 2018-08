Opening expositie Het portret

VELP - In de Nieuwe Ruimte in Velp start zondag 19 augustus de expositie Het portret. Het is na de succesvolle tentoonstelling over het landschap de tweede expositie in de voormalige bibliotheek van Velp. Deze keer doen bijna 40 kunstenaars mee uit de gemeente Rheden en omgeving.

Zij tonen portretten in de vorm van schilderijen, foto’s en objecten. De expositie bevat ook een hommage aan Edward Brantsen. Deze Velpse kunstenaar, bekend van landschappen en portretten, overleed in 2016. De expositie wordt 19 augustus om 14.00 officieel geopend. Daarbij legt kunstenaar Ellie Wouda verband tussen heden en verleden. Op de plek van de expositie is een goudschat gevonden en een offersteen. Den Heuvel als offerplaats, vroeger en nu. Bezoekers van de expositie mogen een portretfoto als eigentijds offer meenemen. Die foto’s komen, voorzien van een tekst, te hangen in de wensboom.

De expositie Het portret is op zaterdag en zondag open van 12.00 tot 17.00 en duurt tot en met 7 oktober. De entree is gratis. Vanaf 26 augustus is er elke zondagmiddag een activiteit, aansluitend bij de expositie. De Stichting Nieuwe Ruimte is een initiatief van een groep kunstenaars uit de gemeente Rheden. De stichting streeft naar contact tussen kunst en inwoners van Rheden. De Stichting Nieuwe Ruimte heeft 70 betalende donateurs.



Info: www.nieuwe-ruimte.nl