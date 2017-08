Buurtkanaal helpt bij Brummens naoberschap

BRUMMEN - “Naoberschap” is bij veel bewoners in de gemeente Brummen als vanzelfsprekend. Uiteindelijk is iedereen geholpen met hulp dichtbij; een helpende hand, een luisterend oor of bijvoorbeeld te lenen gereedschap! Om dit nabuurschap ook via de mogelijkheden van internet te ondersteunen, heeft de gemeente Brummen enkele jaren geleden het online platform Buurtkanaal helpen realiseren.

In september 2015 werd het online dorpsplein feestelijk gelanceerd en het blijkt goed te functioneren, al blijkt nog iedereen de dienst te kennen, laat staan gebruiken.

Het platform www.buurtkanaal.nl is voor alle inwoners van de gemeente Brummen gratis te gebruiken voor het vinden van informatie, hulpaanbiedingen en het plaatsen van eigen hulpvragen. Maar ook voor zaken als het delen van buurtverhalen, foto’s en voorstellen van buurtverbeteringen. Na een eenvoudige inschrijving kan informatie gedeeld worden.

Ook organisaties en verenigingen kunnen hun activiteiten kenbaar maken en een eigen pagina aanmaken. Koppelingen met andere media als Facebook en Twitter zijn eenvoudig te maken. En alle informatie wordt automatisch dagelijks of wekelijks in de mailboxen van gebruikers gedeponeerd.

Het platform wordt door een team van ervaren buurtverbinders - allemaal vrijwilligers - ondersteund. Zij staan klaar met raad en daad.

Al weer bijna 2 jaar helpt Buurtkanaal in de gemeente Brummen de 'weg' naar elkaar in de buurt te vinden. Vanaf het begin zijn er al meer dan 110.000 pagina’s bekeken door meer dan 12.000 gebruikers in bijna 24.000 sessies!

Nog geen deelnemer en wilt u meedoen? Ga naar www.buurtkanaal.nl en klik op de blauwe button 'Inschrijven' en volg de stapjes. Of e-mail bij vragen naar: Buurtverbinders@buurtkanaal.nl. Bellen mag ook, naar 0575 – 561988 en vragen naar Susanne Thijsen of Hennita van der Zee.