Vrolijke liedjes

VELP - De zomervakantie is weer begonnen en dat betekent dat er elke woensdagmiddag weer een leuke kindervoorstelling te zien is in openluchttheater De Pinkenberg in Velp. Dirk Scheele beet vorige week het spits af met een vrolijk popconcert met zomerse nummers. Liedjes over zonnebrand smeren en naar het strand gaan passeerden de revue, maar ook alledaagse onderwerpen als boterhammen en diertjes in de tuin kwamen langs. Veel kinderen in het publiek konden letterlijk niet stil blijven zitten en maakten een dansje tussen de banken of gewoon vooraan bij het podium, zoals dat prima kan in dit groene theater in Velp.