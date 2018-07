De netwerkcoach van MVT geeft je leven meer waarde

RHEDEN / ROZENDAAL - Voor iedereen die door gebeurtenissen in zijn leven geïsoleerd raakt of dreigt te raken in de samenleving, kan een netwerkcoach een vondst zijn. Deze dienst wordt aangeboden door MVT Rheden / Rozendaal.

De 49-jarige Ludwin Budde (rechts op de foto) is 2,5 jaar geleden bij zijn vader in Rheden gaan wonen om voor hem te zorgen. Deze zorg werd voorheen door zijn moeder gedaan. Ludwins vader mist na een herseninfarct een aantal functies. Ludwin kwam uit Twente en heeft daar veel achtergelaten, zoals zijn vrienden en zijn werk als landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Eenmaal bij zijn vader wonend werd hij geheel in beslag genomen door de zorg. Niet dat hij dit erg vindt, het is voor hem vanzelfsprekend om voor zijn vader te zorgen.

Op de website van MVT Rheden/Rozendaal, een stichting voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp, las Ludwin over de mogelijkheid om een vrijwillige netwerkcoach in te schakelen. Deze zou kunnen helpen contacten te leggen in de nieuwe omgeving. Ludwin merkt dat dit naarmate de tijd vorderde eerder moeilijker dan gemakkelijker werd. Toen hij nog in Twente woonde, was zijn werk ook een plek waar hij contacten legde met mensen en met wie hij gedeelde interesses had.

Vanzelfsprekend moeten nieuwe contacten en activiteiten nu passen in het schema van de zorg voor zijn vader. Denkend aan de toekomst, waarin Ludwin ook alleen zijn leven weer vorm moet geven, heeft hem dat aangezet tot het vragen van een netwerkcoach. Deze is voor hem gevonden in de persoon van Ben Schipper, een van de vrijwillige netwerkcoaches van de MVT. Ludwin geeft aan dat hij deze hulp echt nodig heeft om tot actie te komen. Hij kan heel goed sparren met zijn coach, die hem vervolgens ondersteunt bij het structureren van zijn gedachten. Maar die hem ook stimuleert om tot daden over te gaan. “Zonder Ben zou ik in no time weer doorgaan met de dagelijkse beslommeringen en niet meer toekomen aan al mijn ideeën en plannen. Bijkomend voordeel is dat Ben heel praktisch en gestructureerd denkt, maar tegelijkertijd net zo gek is op kunst als ik”, vertelt Ludwin.

Het plan van aanpak met Ludwin behelst twee speerpunten voor nu en in de toekomst: een opleiding die moet leiden tot een toekomstige werkkring en het uitdragen van zijn artistieke bezigheden. Ben houdt hem daarin scherp en pakt de uitgezette lijn steeds weer op. Ludwin zelf begint namelijk het liefst steeds met iets nieuws. Hij wil niet meer terug naar zijn oorspronkelijke beroep. Uiteindelijk is dit al pratend met Ben duidelijk geworden. Ludwin wil nu serieus aan de slag gaan met kunst. Hij maakt al een tijd zogenaamde reliëf-kunstwwerken. Als hij zijn portfolio heeft gevuld, wil hij zoeken naar mogelijkheden om te exposeren en om gezamenlijk met anderen in een soort van kunstenaarscollectief actief zijn. Dit zou op dit moment zelfs thuis kunnen, in het grote atelier in de tuin. Dat is in combinatie met de zorg voor zijn vader te realiseren. Ludwin nodigt via deze weg mensen uit die dit ook zouden willen. Dit plan heeft door het coachen door Ben steeds meer vorm gekregen.

Het andere idee is om in de zorg aan het werk te gaan. Door Ludwins ervaring van de afgelopen jaren krijgt ook dit idee steeds vastere vormen en hiervoor heeft hij inmiddels contact met diverse zorgorganisaties. Ben legt samen met hem een fundament, waardoor Ludwin minder kopzorgen voor de toekomst heeft. Het zorgen voor zijn vader voelt daardoor lichter.

Ben Schipper is de vrijwillige netwerkcoach die is gekoppeld aan Ludwin. Ben heeft in 2015 de training voor het project Natuurlijk een Netwerkcoach afgerond via MVT Rheden/Rozendaal, de stichting voor Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Thuishulp. Hij heeft inmiddels al een aantal inwoners in de gemeente Rheden bijgestaan in het opbouwen of herstellen van hun persoonlijke netwerk. Ben voelt zich erg betrokken bij degenen die hij coacht. Met Ludwin heeft hij ook nogal wat gedeelde interesses, dat maakt de contacten extra plezierig.

Een traject met een netwerkcoach kan wel zes tot negen maanden in beslag nemen. Het gaat er om dat je zelf de veranderingen in je leven uitvoert. Je coach loopt al die tijd met je mee. Ludwin heeft inmiddels ook al een aantal maanden ondersteuning van Ben. Eerst maak je uitvoerig kennis met elkaar. Dan ga je je samen oriënteren op je huidige situatie, daarna wat je daarin wilt veranderen, wat je wilt bereiken, en hoe je dat gaat doen. De netwerkcoach stelt altijd de vraag: Wat doet ertoe voor jou?

Voor iedereen die denkt de hulp van een vrijwillige netwerkcoach te kunnen gebruiken, is het mogelijk contact op te nemen met Lidy Kelderman, MVT Rheden/Rozendaal. Op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur via tel. 026 3707072 of via info@mvtrheden.nl.