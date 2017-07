Sportief jeugdkamp vv Oeken

OEKEN - Aan het jeugdkamp van vv Oeken deden dit jaar een 91 kinderen mee, een recordaantal. Dit zorgde voor wat extra uitdagingen voor de organisatie, maar ook deze editie mag weer bestempeld worden als uitermate geslaagd. Het thema van het kamp was Superhelden, waarbij alle teams tegen elkaar hebben gestreden om op zondagmiddag onder toeziend oog van alle ouders als kampioen gekroond te mogen worden.

Voor de oudere jeugd was er dit jaar een aantal sportieve activiteiten. Het eerste deel van de avond werd gevuld met boogschieten en steppen, waarna de avond werd afgesloten met een nachtvoetbal-toernooi met een speciale lichtgevende LED-bal. De kleinere jeugd nam het in een voetbal- en touwtrektoernooi tegen elkaar op en sloot de avond af met een welverdiende film.

Op zaterdagmorgen was er in het dorp een vossenjacht, waarbij negen vossen en hun aanwijzingen leidden tot een codewoord. Na terugkomst op de Overkant stond een zeskamp gepland. ’s Avonds werd er gezwommen in Rhienderoord en bij terugkomst in het clubhuis was er de bonte avond.

Na het ontbijt stond iedereen zondagochtend te springen om te beginnen met het voetbaltoernooi. Na een spannend toernooi werden alle betrokkenen bedankt en vertrokken de kinderen moe, maar voldaan huiswaarts. Het weekend mag absoluut weer als geslaagd worden bestempeld, maar dat kon uiteraard niet zonder hulp. Alle slaapouders, smeermoeders, begeleiders, sponsoren, keukentoppers, op- en afbouwhulp, vossen, organisatoren en natuurlijk alle geweldige kinderen, heel erg bedankt en graag tot volgend jaar.