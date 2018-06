Inloopavonden glasvezel in het buitengebied

EERBEEK/HALL - Wie zich wil aanmelden voor een glasvezelaansluiting in het buitengebied van Brummen kan dit tot en met 13 juli doen. Bij een deelname vanaf 50 procent, krijgt ieder aangemeld adres een glasvezelaansluiting. Wie twijfelt het wat voor hem/haar is, is welkom op één van de inloop- en voorlichtingsavonden. Deze vinden plaats op 20 juni in het Tjark Riks in Eerbeek en 21 juni in de Wheme in Hall. Beide avonden duren van 19.00 tot 21.00 uur. Verschillende regionale computerwinkels zijn aanwezig en helpen aanwezigen te kiezen welke provider het best bij hen past. Neem de gegevens van de huidige situatie mee zoals, TV-internet-Telefonie- en extra abonnementen en de kosten daarvan. Aanwezig zijn Dutch PC uit Brummen, Mijn Computer Hulp uit Apeldoorn en MWTS computers uit Steenderen. Voor andere vragen kunnen belangstellenden terecht bij de servicedesk van Glasvezel buitenaf via tel. 088 - 7585800 of e-mail info@glasvezelbuitenaf.nl.

www.glasvezelbuitenaf.nl