Grootse theaterdienst

DIEREN - Wat gebeurt er als je één genereuze generaal, twee stoere soldaten, twee invloedrijke dames, zeven onderdanige slaven met heimwee onder leiding van drie regisseuses op het (kerk)toneel zet? Dan gaat een Bijbelverhaal uit het Oude Testament echt grandioos leven. Dat gebeurde tijdens de onlangs gehouden theaterdienst in de Ontmoetingskerk in Dieren. Wie erbij was zag een groot krijgsman klein worden dankzij de besmettelijke ziekte huidvraat. Wie erbij was zag uiteindelijk een kleine Joodse slavinnetje opeens alle eer krijgen: zij kreeg een verdiende ereronde door de kerk in de paard en wagen van Naäman inclusief paardengetrappel, gehinnik, trompetgeschal en applaus. Wie erbij was hoorde van een nieuw begin, alles komt goed en dat God een God van iedereen is. Wie erbij was in de Ontmoetingskerk kwam, zag en genoot van een spontaal spel met inhoud. Hulde aan de twaalf spelers van Ontmoetingskerk) Dieren, (Petruskerk) Spankeren en (Boskapel) Laag Soeren.