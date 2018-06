Zwemvierdaagse Rheden staat voor de deur

RHEDEN – Zwemvereniging PFC Rheden houdt de jaarlijkse zwem4daagse in openluchtzwembad Rheden van 25 tot en met 29 juni. Iedereen in het bezit van een A-diploma kan meedoen. De kosten bedragen 7,50 per persoon, hiervoor ontvangt iedere deelnemer na afloop een medaille. Er kan gekozen worden uit 250 of 500 meter en er wordt iedere avond gezwommen tussen 18.00 en 20.00 uur. Inschrijven kan op zowel de maandag- als de dinsdagavond in de hal van het zwembad of voor 25 juni digitaal via deze site. Net als voorgaande jaren kan er vijf avonden gezwommen worden, zodat er eventueel ook nog een dag kan worden overgeslagen. Maar alle dagen zwemmen, mag ook. Op deze dagen worden er door de zwemclub ook andere activiteiten gehouden, zoals een bootcamp, verkleed zwemmen, sportclinics en demonstratie synchroonzwemmen. Meezwemmen kan alleen, wanneer een deelnemer in het bezit is van een deelnemerskaart.