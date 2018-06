RHEDEN - Een felle autobrand maandagavond op de parkeerplaats langs de A348 bij Rheden verwoestte de auto compleet. Voor de gewaarschuwde brandweer was er geen eer te halen, het voertuig is totaal verwoest. Flinke rookwolken trokken omhoog terwijl de inzittende een eindje verder zagen dat hun auto in vlammen opging. Er vielen gelukkig geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, het voertuig is geborgen door een bergingsbedrijf.

Foto - Martin de Jongh