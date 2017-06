Maak kennis met de Bonte Bentheimer

SPANKEREN – Wie over de Kappersweg in Spankeren rijdt, ziet daar sinds een paar maanden de prachtige Bonte Bentheimers in het weiland. Pootjes in de modder, neus in de openlucht, deze varkentjes hebben het hier prima naar hun zin. Volgende week openen Ron Gelderman en Majola van Dijk hier hun eigen boerderijwinkel, met voornamelijk vers biologisch vlees, en dit weekend mag iedereen komen kijken hoe het er op een varkenshouderij aan toe gaat.

Sinds eind vorig jaar wonen Ron en Majola met hun drie kinderen aan de Kappersweg 3 in Spankeren. Ze hielden al wat varkens op een weiland in Hall, maar hier in Spankeren heeft het paar de ruimte om een biologische varkenshouderij op te zetten. “Momenteel hebben we zo’n 25 varkens, dat willen we uitbreiden tot ongeveer 50”, zegt Majola. “Daarnaast scharrelen hier wat kippen en willen we in de toekomst twee koeien, allemaal van zeldzame Nederlandse rassen.”

Ron en Majola hebben totaal geen agrarische achtergrond en het idee om een varkensboerderij te beginnen is langzaam maar zeker ontstaan. Ze hebben lang gewerkt in de horeca en runden tot 2012 restaurant Puur aan de Harderwijkerweg in Dieren. Nadat zij dat verkochten ging Majola kookles geven bij de Hoenderloo Groep en Ron stond in de keuken op een dagbesteding voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Ondertussen hadden ze een paar hectare grond in Hall aangekocht om de paarden te laten lopen. Majola vertelt: “Toen Rons baan werd wegbezuinigd, wilden we proberen iets meer te gaan doen met onze grond en dat werd varkens grootbrengen voor de slacht. Ik vond nergens meer van die ouderwetse, lekker sappige karbonades en dat was voor ons de reden om op zoek te gaan naar het varken met het lekkerste vlees. En dat vonden we in de Bonte Bentheimer.”

Het begon met de aanschaf van een paar biggetjes om op te fokken. Toen volgde de aanschaf van een zeug en een beer om zelf te gaan fokken. “Nou ben ik wel opgegroeid met dieren om me heen”, zegt Majola, “maar varkens houden is toch wel iets anders. We hebben veel moeten leren, veel moeten vragen en gewoon veel zelf uitgeprobeerd.” De grond in Hall voldeed niet meer aan de eisen die Majola en Ron stelden: “We wilden de dieren beter huisvesten, dus toen we deze boerderij in Spankeren vonden, besloten we hier voor te gaan. De oude stallen hebben we open gebroken, de hokken zijn nu allemaal los, zodat de dieren zelf kunnen gaan en staan waar ze willen. Ze kunnen 24 uur per dag naar buiten, waar een lekkere poel is.” Inmiddels hebben Ron en Majola hulp gekregen vanuit de dagbesteding van Pluryn, vier mannen die hard meewerken op de boerderij.

“Nu we de varkenshouderij op de rit hebben, is het tijd om mensen uit te nodigen”, zegt Majola. “Daarom houden we zaterdag en zondag open dag, waarbij iedereen een kijkje mag nemen op het erf. Onze boerderijwinkel RonRon – dat betekent Knor in het Frans – is dan ook al geopend, maar de officiële opening is zaterdag 24 juni. Daarna is de winkel van maandag tot en met zaterdag geopend tussen 10.00 en 15.00 uur, plus vrijdagavond van 17.00 tot 20.00 uur en eventueel daarbuiten op afspraak. We verkopen natuurlijk ons eigen varkensvlees, maar ook andere producten die de boerderij voortbrengt, zoals groenten uit eigen tuin en eieren van eigen kippen.”

Boerderijwinkel RonRon, boerderij de Bonte Bentheimer, Kappersweg 3, Spankeren. Zie ook www.scharrelvarken.info.