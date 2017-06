Heerlijk ontspannen bij Barbera van oNtop

BRUMMEN – Het begon met een cursus babymassage voor haar kinderen, maar inmiddels heeft Barbera Nauta uit Brummen haar vaardigheden uitgebreid tot sportmassage, hot stonemassage en klassieke ontspanningsmassage. Bij haar in de praktijk of bij de cliënt aan huis, Barbera neemt altijd de tijd voor een effectieve en ontspannende massage.

“Mijn vriend en jongste dochter zijn erg sportief en ik masseerde hen regelmatig. Ik wilde wel eens leren wat ik nou precies deed. En dus ben ik de opleiding tot sportmasseur gaan doen.” Barbera Nauta legt heel in het kort uit hoe haar praktijk oNtop massage & Sportverzorging is ontstaan. “Na mijn opleiding heb ik flink veel geoefend op vrienden en bekenden en heb ik bij de Veluwse Bron gewerkt. Hier heb ik veel ervaring opgedaan en dat gaf me de zekerheid om mijn droom waar te maken: voor mezelf beginnen.”

Een jaar of drie geleden begon Barbera met oNtop in een mooie praktijkruimte aan huis. Inmiddels heeft ze diverse trainingen en cursussen gedaan, zodat zij niet langer alleen sportmassage aanbiedt, maar ook ontspannings-, hot stone-, zwangerschaps- en deep tissuemassage behoren tot de mogelijkheden. “Niet dat ik daar een strikt onderscheid in maak. Als iemand komt voor een sportmassage, maar ik zie dat het gebruik van warme stenen daarbij heilzaam kan zijn, dan doe ik dat. Soms adviseer ik een combinatie van verschillende technieken als ik denk dat dat beter is. Alles heeft hetzelfde tarief, wel zo makkelijk.”

Ook heeft Barbera zich toegelegd op kinesiotapen, fel gekleurde sporttape die kan helpen bij het spannen of juist ontspannen van de spieren. “Het kan pijnklachten verlichten, herstel bevorderen of houding corrigeren. Het is echt een mooi product.”

Voorkomen is beter dan genezen en dus komt Barbera ook regelmatig bij bedrijven om stoelmassages te geven aan de medewerkers. “Met name bij kantoorpersoneel kan een massage veel klachten voorkomen. Het is lekker om de spieren even los te maken, maar ook mentaal werkt een kwartiertje ontspanning motiverend.” Overigens komt Barbera niet alleen bij bedrijven, maar ook bij cliënten thuis. “Ideaal als je met je partner of gezin gemasseerd wil worden. Je bent lekker in je eigen huis en hoeft niet te wachten tot de ander klaar is.”

Barbera neemt de tijd voor haar cliënten. Ze plant haar afspraken zo dat niemand hoeft te wachten of juist snel de deur uit moet omdat de volgende klant voor de deur staat. “Vooraf bespreek ik graag wat iemands klachten zijn en wat iemand verwacht van een massage. Dat gaat niet af van de tijd van de massage zelf. Die extra tijd neem ik graag. Een massage is toch iets heel intiems en ik wil alle aandacht voor iemand hebben.”

Die persoonlijke noot staat centraal bij Barbera’s werk. Ieder mens is verschillend en heeft andere behoeftes. “Ik vind het mooi als ik een verschil kan maken. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Een massage en ontspanning kan ondersteuning bieden bij een burn-out bijvoorbeeld.”

oNtop Massage & Sportverzorging, Fazantstraat 26, Brummen, tel. 06-48115495 of info@ontopmassage.net. Zie ook www.ontopmassage.net.

Foto: Barbera Nauta in haar massagesalon in haar woning aan de Fazantstraat 26 in Brummen – foto Linda Peppelman