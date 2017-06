Wereldrecord bij Gazelle

DIEREN - Dierense fietsfabriek Gazelle bestaat dit jaar 125 jaar en dat werd zaterdag groots gevierd met het Champion Mondial Festival. Tijdens dit retro-evenement is een wereldrecord gehaald voor het Guinnes Book of Records. Met 230 fietsen van dertig jaar of ouder is een route van 4,6 kilometer gefietst. Het oude record stond op 151 fietsen.

Het merendeel waren Champion Mondial-racefietsen, maar ook hele oude fietsen, waaronder hoge bi’s met groot voorwiel en klein achterwiel. Oud en jong fietste enthousiast mee en ook oud-wielrenners Hennie Kuiper en Harm Ottenbos hebben hun steentje bijgedragen aan dit nieuwe wereldrecord.

Maar er was meer te beleven zaterdag zoals een mooie markt op het Gazelle-terrein met lokale specialiteiten. En de jubileum Champion Mondial racefietsframe met een gelimiteerde oplage van 125 stuks werd gepresenteerd. De fiets werd onthuld door Ottenbros en Kuiper, beiden werden in het verleden wereldkampioen bij de profs op een Champion Mondial. Al met al een zeer geslaagd jubileumdag voor wielerliefhebbers die van nostalgie houden. - Foto Gerrit van de Pol.