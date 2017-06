Onderzoek naar mogelijkheden windenergie in Apeldoorn

APELDOORN - Op dinsdag 20 juni presenteert de raadswerkgroep Windenergie de resultaten van het onderzoek naar windenergie in de gemeente Apeldoorn. De openbare presentatie is in de raadzaal van het stadhuis, Marktplein 1 en begint om 19.00 uur.

De gemeenteraad heeft het onderzoek laten uitvoeren om antwoord te krijgen op de vraag: ’In welke mate en onder welke voorwaarden en condities kan de opwekking van windenergie een bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?’ Het bureau Wing uit Wageningen heeft het onderzoek uitgevoerd en zal op deze avond de presentatie verzorgen. Het rapport over windenergie in Apeldoorn zal op dinsdagavond 20 juni ook op de website www.apeldoorn.nl/windenergie worden geplaatst.

Nadat ieder het rapport heeft kunnen lezen, zal op woensdag 28 juni een tweede bijeenkomst over de onderzoeksresultaten worden georganiseerd; tijdens deze bijeenkomst kan iedereen die dat wil vragen stellen over het rapport en zijn of haar mening geven over windenergie. Op de webpagina www.apeldoorn.nl/windenergie vindt u binnenkort meer informatie.