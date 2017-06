Bijeenkomst beheerders WhatsApp buurtpreventie

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst organiseert samen met de politie een informatieavond voor beheerders van WhatsApp buurtpreventie-groepen. Ook inwoners die erover denken met hun buurt een buurtpreventie-groep te starten zijn van harte welkom. De informatiebijeenkomst is op 4 juli om 20.00 uur in het gemeentehuis in Hengelo.

Tijdens de bijeenkomst krijgt de aanwezigen informatie van de politie over optimale inzet van WhatsApp voor buurtpreventie. Een mooie gelegenheid om in contact te komen met de wijkagent en beheerders van andere buurtpreventie-groepen. Inwoners kunnen hun bereik vergroten met een link naar een naastgelegen buurt, zodat buurten elkaar snel kunnen informeren bij een incident.

Aanmelden kan tot 29 juni 2017 via www.bronckhorst.nl/buurtpreventie.