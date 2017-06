Collecte voor activiteiten Natuurmonumenten

REGIO - Van maandag 26 juni tot en met zaterdag 1 juli gaan duizenden vrijwilligers van Natuurmonumenten collecteren in het hele land. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de bescherming en aankoop van natuurgebieden in de buurt. Als je aan de natuur wilt geven, is dit een goed moment.

Want Natuurmonumenten is de enige organisatie in Nederland die aan de deur collecteert voor de natuur. Voor het eerst collecteert Natuurmonumenten in juni, de maand waarin alles in bloei staat en bijna iedereen eropuit trekt in de natuur

Hoe meer mensen iets bijdragen, hoe groter de opbrengst voor de natuur. En dat betekent meer natuur - in de vorm van grotere en robuustere gebieden - en dus meer grutto’s, meer kraanvogels, meer otters, meer vlinders, meer bijen en andere soorten. En het betekent ook meer ruimte voor onszelf. Want ook wij hebben de natuur nodig.