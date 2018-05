Kampioenen!

ANGERLO - De volleybaljongens C van DES uit Angerlo zijn onlangs met overmacht kampioen geworden in hun klasse. In acht wedstrijden lieten ze slechts één setje liggen. Op de foto staan van links naar rechts Derek Hoed, Marcel Hoed, Rob Kelderman, Jannes Tiemes, Thomas Visser, Thomas van de Knaap, Wout Kelderman en Wesley Beekman.

Het team kan nog wel wat nieuwe spelers gebruiken. Wie het leuk lijkt om in een gemotiveerd, enthousiast en gezellig jongensteam te spelen, kan een keertje komen meetrainen. De jongens trainen op woensdag van 18.00 tot 19.15 uur.