Koopjes uit de kofferbak

GIESBEEK - De ruimte rondom de kerk in Giesbeek stond zondag vol auto's die hun kofferbak wagenwijd open hadden om de mooiste koopjes te tonen. Verkopers kwamen van heinde en verre om hun koopwaar aan te prijzen, die zorgvuldig werd gepresenteerd in de auto, op de aanhanger of op zelf meegenomen tafeltjes.

In een heerlijk zonnetje genoten de vele bezoekers van alles dat werd aangeboden. Met een lekker muziekje op de achtergrond, zat de stemming er goed in.

De kofferbakmarkt werd georganiseerd door de Vrienden van de Giese Toren. De opbrengst is bestemd voor de herbouwde toren.