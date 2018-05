Concert met gitaar, hobo en high tea in Brummen

BRUMMEN - Op zondag 27 mei sluit de werkgroep Kamermuziek gemeente Brummen het concertseizoen af met een Concert Culinair. Dit is een muzikaal feestje met een high tea op Kasteel Engelenburg. Kaarten kunnen tot uiterlijk zondag 13 mei worden gekocht via www.brummencultuur.nl of via tel. 0575-562922.

Het optreden van zondag 27 mei wordt verzorgd door Pauline Oostenrijk (hobo) en Enno Voorhorst (gitaar). Het feestje begint om 14.45 uur en eindigt om 18.00 uur. De muzikanten spelen een afwisselend programma met voornamelijk Latijns-Amerikaanse muziek: van Argentinië tot Costa Rica en van romantische lyriek tot opzwepende ritmes. De gekozen componisten zijn Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla en Egberto Gismonti.

's Middags wordt ook een high tea geserveerd in een van de salons. Op het menu staan allerlei hartige en zoete lekkernijen van de chef-kok met hierbij diverse soorten Thiemes Echte Thee. Eventuele voedselallergieën kunnen gemeld worden bij Dolf Hofs via tel. 0575-562922 of via het mailadres toegangskaartenkamermuziek@brummencultuur.nl.

Kasteel Engelenburg biedt plaats aan maximaal tachtig mensen. De toegangsprijs voor concert en Engelenburger High Tea samen is 40 euro.

tinyurl.com/culinairconcert