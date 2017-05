Van Binsbergen trainer Loenermark

LOENEN - Frank van Binsbergen uit Rheden is in de ogen van het bestuur en spelersgroep van VV Loenermark de meest geschikte kandidaat om Marc Mölder aan het eind van dit seizoen op te volgen. In de twee gesprekken die de club met van Binsbergen heeft gehad, zijn vooral zijn persoonlijkheid, ambitie en gedrevenheid, maar ook zijn visie op en ervaring met voetbal op een hoog niveau van doorslaggevende aard geweest. Loenermark en van Binsbergen gaan een overeenkomst van één jaar met elkaar aan.

Frank van Binsbergen startte zijn voetballoopbaan in de eerste en tweede selectie van

de Graafschap. Daar heeft hij 7 jaar gevoetbald. Vanaf 2013 heeft hij gespeeld in zowel het 1e elftal van de Bataven als van Rheden. Ervaring als trainer heeft hij opgedaan bij het 2e elftal van Rheden en als hoofdtrainer bij Worth Rheden.