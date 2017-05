Inschrijven Trekkertrek in Klarenbeek

KLARENBEEK – Dit jaar houdt Trekkertrek Klarenbeek zijn jaarlijkse slep op zaterdag 8 juli. Deelnemers uit verschillende klassen gaan over de kleibaan heen aan de Lokaalweg. De bedoeling is dat er een slep wordt gedaan van 100 meter, dan hebben de deelnemers een full pull. Bij een full pull moeten de deelnemers nog een keer trekken en de persoon die dan het verst komt die wint deze klasse. Vanaf heden kunnen de deelnemers zich inschrijven via www.trekkertrekklarenbeek.nl. Inschrijven kan tot en met 1 juli. Op 8 juli gaat de wedstrijd om 12.00 uur van start. Het terrein is geopend vanaf 11.00 uur. Voor de jongste bezoekers is er een springkussen aanwezig.