Advies: coalitie Lokaal Belang, VVD, PvdA en CDA

BRUMMEN - Verkenner Muus Groot adviseert in Brummen een coalitie te vormen met Lokaal Belang en VVD, aangevuld met PvdA en/of CDA. Alle partijen hebben aangegeven met elkaar te willen samenwerken, maar deze combinatie acht Groot het meest kansrijk.

Daarnaast heeft Groot al zes hoofdpunten genoteerd die bij coalitievorming een rol moeten spelen. Alle partijen spreken zich uit voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dit zijn Ruimte voor Eerbeek, een centrumplan voor Brummen, het verder ontwikkelen van het sociaal domein, de woningbouw aansturen via een doelgroepenbeleid, energiebesparing en duurzaamheid en het gemeentelijk huishoudboekje.

Lokaal Belang heeft besloten het advies van Muus Groot op te volgen en nodigt de partijen VVD, PvdA en CDA uit voor vervolggesprekken om te onderzoeken of een coalitie van deze vier partijen haalbaar is. Het is nog niet bekend wie de formateur gaat worden.