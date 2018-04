Clemens Cornielje stopt volgend jaar

De Gelderse commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, heeft de koning gevraagd om hem per 1 februari 2019 ontslag te verlenen. Hij heeft dat vandaag aan de Gelderse Statenleden meegedeeld. Clemens Cornielje bekleedt het ambt in Gelderland sinds 31 augustus 2005. Hij is daarmee al ruim vier jaar de langstzittende commissaris van de Koning in Nederland.



“Hoewel ik het werk nog elke dag met heel veel plezier doe, moet je vroeg of laat plaats maken voor een opvolger. Door mijn vertrek nu aan te kondigen kunnen Provinciale Staten van Gelderland, samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op zoek naar een geschikte kandidaat, die op 1 februari 2019 aan de slag kan.Op 21 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de provinciale Staten. De nieuwe commissaris van de Koning kan dan samen met de Staten en het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten aan de volgende bestuursperiode beginnen.”

Cornielje, die in juni 60 jaar wordt en inmiddels 38 jaar gewerkt heeft, ambieert geen vaste full-time kroonbenoemde functie meer. Wel heeft hij zijn partij, de VVD, laten weten beschikbaar te zijn voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Dat is een deeltijdfunctie. De kandidaatstellingsprocedure daarvoor start in mei 2018. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is onverenigbaar met het ambt van commissaris van de Koning.