Wisseling van de wacht bij REBO ERA Makelaars

DIEREN - "De opvolging en continuïteit zijn gewaarborgd, dus ik kan met een gerust hart een stap terug doen." Henk Sloot, eigenaar van REBO ERA Makelaars, ziet de toekomst van het bedrijf dat hij met zorg, visie en keihard werken opbouwde, in goede handen.

Een gedeelte van de aandelen zijn overgedragen aan zijn dochters Ninke en Bregje en er is een goed Management Team dat de dagelijkse leiding in handen heeft. Ninke is één van de drie Managing Partners. "Ik weet zeker dat m’n vader zijn neus nog wel eens zal laten zien op de kantoren", zegt ze. "En dat is ook goed. Want hij heeft heel veel kennis van het vak, de markt en het bedrijf. Maar hij gaat het rustiger aan doen."

Henk Sloot begon in 1975 als makelaar/taxateur o.z. bij Assink + Koerselman in Dieren. In '87 stapte hij over naar de Reinbouwgroep en Rebo Makelaardij. Van dat bedrijf nam hij vijf jaar later de aandelen over en dat was het begin van wat je gerust een succesverhaal mag noemen. "Toen ik het bedrijf overnam, waren er zes medewerkers", blikt Henk Sloot terug in de hoofdvestiging van het bedrijf, het monumentale ‘t Leihuis tussen Dieren en Laag-Soeren. "Inmiddels hebben we 85 mensen in dienst en kantoren in Zwolle, Amersfoort, Dieren, Arnhem, Doetinchem, Laag-Soeren en Utrecht. En we zullen ons ook in Amsterdam of omgeving vestigen."

Het is een succesverhaal van een self made man. Toen hij Rebo overnam, beheerde het bedrijf zo'n 2.000 woningen. Inmiddels heeft de REBO groep 32.000 eenheden (kantoren, winkels en woningen) in beheer en zijn ze partner voor zo'n 350 VVE's (Verenigingen Van Eigenaren, red.). "Daarmee zijn we een grote speler in die markt geworden", stelt Henk Sloot vast. "Maar we zijn ook dichtbij en betrokken, omdat we dankzij onze verschillende vestigingen in het land toch dicht bij de klanten en huurders zijn gevestigd."

Naast het vastgoedbeheer, VVE-management, advieswerk voor ontwikkelaars en beleggingsadviezen is REBO als aangeslotene bij ERA en NVM ook een grote makelaar voor de particuliere en zakelijke markt. Vanuit kantoren in Laag-Soeren, Arnhem, Deventer, Doetinchem en Zwolle wordt de markt voor zakelijk en particulier vastgoed bediend. "En daar komt binnenkort Dieren bij", vertellen vader en dochter. "'t Leihuis is te klein geworden, daarom openen we medio mei een makelaarskantoor aan de Wilhelminaweg in Dieren. "In 't Leihuis ontstaat dan meer ruimte voor overkoepelende zaken. We groeien nog steeds door, dus kregen behoefte aan meer werkplekken."

Ninke, recent beëdigd als NVM Register Makelaar Taxateur, zal met het team van 8 makelaars de 4 makelaarskantoren (Dieren, Arnhem, Doetinchem en Deventer) bedienen. Het nieuwe kantoor in het Dierense centrum is een mooie toevoeging. "Het kantoor van zo'n 130 vierkante meter zal de sfeer van een huiskamer krijgen. Mensen zullen er zich thuis voelen en in een laagdrempelige ambiance alle informatie vinden die komt kijken bij koop of verkoop van een woning. Klanten weten tegenwoordig vaak best al veel als ze bij de makelaar binnen stappen, ze hebben zich veelal goed voorbereid. Maar de zaken zijn de laatste jaren door steeds nieuwe regelgeving ook dusdanig ingewikkeld geworden, dat ze er goed aan doen toch een professionele makelaar in te schakelen. We zijn er zeker van dat we ze ook duidelijk kunnen maken wat onze meerwaarde is."

En gaat Henk daar ook nog aan de slag in zijn oude vak als makelaar? "Nee", zegt hij gedecideerd. "Ik zal de deur nooit helemaal achter me dicht kunnen trekken en ik blijf bestuurder bij de REBO groep, maar de makelaardij moet je over laten aan jonge, frisse mensen. Ik heb mijn tijd gehad, ga genieten van de kleinkinderen. Ga het echt veel rustiger aan doen. En ik weet dat het management in goede handen is en het bedrijf gezond is en door kan groeien."

Foto:

Wisseling van de wacht bij Rebo Era Makelaars, waar dochter Ninke vader Henk opvolgt - foto: Wencel Maresch