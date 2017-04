Herdenking bevrijding en oorlogsslachtoffers

RHEDEN - Op donderdag 13 april om 10.00 uur is er een herdenkingsbijeenkomst op de Algemene Begraafplaats en Gedenkpark Heiderust aan de Lentsesteeg 21 in Rheden. Tijdens deze bijeenkomst worden de oorlogsslachtoffers herdacht en wordt de bevrijding gevierd.’s Middags is er om 13.30 uur een herdenking bij het oorlogsmonument in het Carolinapark in Dieren. Op zondag 16 april 2017 is het namelijk 72 jaar geleden dat de gemeente Rheden werd bevrijd.

Tijdens de bijeenkomst op Heiderust dragen leerlingen van verschillende basisscholen een gedicht voor. Burgemeester Petra van Wingerden-Boers houdt een toespraak. Daarna worden er kransen gelegd en volgt er een defilé langs de monumenten. Voor en na de plechtigheid speelt het Rhedens Senioren Orkest (RSO). Na de herdenking is er een informeel samenzijn, waarbij kinderen en veteranen elkaar kunnen ontmoeten. Comité Heiderust 16 april en het team Begraafplaatsen van de gemeente Rheden organiseren deze herdenking.

De Stichting Oranjerie Dieren en Vrienden van de Stichting houden in samenwerking met onder andere Scholengemeenschap Het Rhedens en OBS Koningin Emma de bijeenkomst in Dieren. Leden van het Mannenkoor Dieren, Keep Them Rolling en Harry Leeman ondersteunen deze herdenking met hun aanwezigheid, rollend materieel en het vertellen van een levensverhaal. Kinderen dragen eigen gedichten en verhalen voor. Burgemeester Petra van Wingerden-Boers houdt ook hier een toespraak en legt een krans samen met wethouder Constans Pos.

Oorlogsslachtoffers mogen niet worden vergeten. Dankzij militairen en verzetsmensen mogen wij in vrijheid leven. Velen van hen hebben hiervoor hun leven gegeven. Anderen hebben vreselijke herinneringen aan de oorlog overgehouden. Samen willen wij hen herdenken en eren.