Anne Frankboom in Ellecom

ELLECOM - De leerlingen van de Anne Frankschool in Ellecom hebben onlangs een echte Anne Frankboom geplant bij hun school. Deze boom is gekweekt uit de kastanjes van de witte paardenkastanje die in het centrum van Amsterdam stond. Anne Frank schreef erover in haar dagboek, want vanuit haar onderduikadres had zij uitzicht op die boom. Er zijn al veel Anne Frankbomen bij Anne Frankscholen geplant, maar er bleken nog meer nieuw gekweekte bomen te zijn en daar kwam er dus ook één van bij de school in Ellecom te staan.

De leerlingen vertellen dat de boom belangrijk was voor Anne omdat zij dan zag welk seizoen het was. Helaas waaide die boom in 2010 om. Gelukkig zijn uit de kastanjes van de originele boom een soort kinderen gekweekt, die de Ellecomse kinderen maar al te graag willen verzorgen.

Het planten van een boom met zo’n indrukwekkend en bijzonder verhaal past helemaal bij de school. De kinderen reageerden nieuwsgierig en blij op de nieuwe aanwinst. Ze vinden dat hij wel een beetje in het renpad staat, maar over een tijdje hebben ze hier een mooie verstopplek of een klimboom. De boom past perfect in de buitenruimte en de groene omgeving van de school. Met interesse kijken de kinderen hoe de boom door hun klasgenoten Pieke, Nora-Lynn en Mark in het grote plantgat werd gezet. Sights Landscaping en Circulus Berkel hebben het planten van de boom voorbereid. Medewerkers moesten even zoeken naar een goede plek, want eerst stuitten zij op te veel bouwpuin. Daarin kan de boom zijn wortels niet kwijt, legt Peter de Wit uit. Nadat de speciale aarde bij de kluit is geschept, geven de drie leerlingen de boom flink veel water. Veel water geven, is zeker in het eerste jaar belangrijk om de boom aan te laten slaan. Daarom maakt meester Gerrit Hammink een schema zodat de leerlingen van groep één tot en met acht weten wanneer zij de boom water moeten geven. In de zomervakantie neemt Bertus Schoenmakers die taak op zich. Met plezier, want hij is blij dat na het kappen van de bomen in de Kastanjelaan Ellecom weer een kastanje erbij heeft. Bertus vertelt ook dat door de bouw van het MFC de Anne Frankboom niet eerder geplant kon worden. “Nu is ons speelbos weer groener geworden, deze Anne Frankboom hoort gewoon bij onze school.” roepen twee meiden nog voordat ze weer doorgaan met hun les.